С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика еще далека от завершения структурной трансформации, на что глава Сбербанка Герман Греф пошутил, что в этом деле главное — расслабиться и чтобы регулятор "не мешал". Греф: сектор иностранных банков стал незначим в России

"Гордиться тем, что есть, можно, а вот что делать дальше? Мы не прошли окончательно структурную трансформацию, мы не можем сказать, что мы дошли до какого-то этапа и дальше можем расслабиться", — сказала Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

"Лучше всегда расслабляться, в расслабленном состоянии лучше, в том числе трансформацию делать. Центральный Банк может не мешать", — парировал Греф.

В свою очередь глава ЦБ пошутила, с чем же именно регулятор не должен мешать. "Торговать вам криптой?" — сказала она.

"А все остальное мы сделаем точно", — ответил на это с юмором Греф.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.

России стоит гордиться своим банковским сектором: клиенты высоко оценивают его работу, а сама отрасль выдержала "прямую наводку" западных санкций, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Выступая на финансовом конгрессе ЦБ, он отметил, что многие уехавшие за рубеж жалуются на местный "пещерный" банкинг, при этом, например, на европейские автомобили никто не жалуется.

"Не много сфер, где так клиент оценивает работу того или иного сектора. В финансовом секторе это так. Это то, чем мы можем гордиться, а мы все время пытаемся это нивелировать", — подчеркнул глава Сбербанка.

Он напомнил, что в прошлом году западные санкции "прямой наводкой" метили в банковский сектор РФ, при этом ни один банк не рухнул.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.