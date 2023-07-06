МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Аналитики ожидают от Банка России на ближайшем заседании совета директоров повышения ключевой ставки с текущего уровня в 7,5% для стабилизации ситуации на валютном рынке, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Греф оценил перспективы российского банковского сектора

Курс доллара в четверг на Московской бирже поднялся выше 93 рублей, а евро краткосрочно превышал отметку 102 рубля впервые с марта 2022 года. На 11.45 мск курс доллара расчетами "завтра" растет на 2,35 рубля, до 93,35 рубля, евро – на 2,4 рубля, до 101,4 рубля. Юань дорожает на 31 копейку, до 12,85 рубля.

На валютном рынке, по сути, наблюдается паника, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. "Помочь сбить панику мог бы ЦБ РФ, вскоре ждем повышение ключевой ставки, причем значительно, даже до плюс 100 базисных пунктов", — говорит эксперт.

Финансовый эксперт Андрей Верников также прогнозирует повышение ставки Банком России на ближайшем заседании, но, по его мнению, влияние на курс рубля будет ограничено.

"Центробанк может увеличить ключевую ставку на заседании 21 июля, но влияние ключевой ставки на курс рубля ограничено. Полгода назад курс доллара был в районе 72, и я не вижу факторов для того, чтобы рубль показал силу и вернулся на прежние уровни", — считает он.

Курс рубля сейчас снижается под влиянием динамики внешней торговли, заявила в четверг глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на Финансовом конгрессе Банка России. По ее словам, попытки искусственно поддерживать курс рубля заканчиваются периодами глубокой девальвации, текущие колебания курса ЦБ учитывает в денежно-кредитной политике.