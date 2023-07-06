С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. ВТБ разработал программу создания новой глобальной системы расчетов в обход SWIFT и западных институтов с альтернативным международным расчетным хабом в одной из стран Персидского залива, заявил глава банка Андрей Костин. Набиуллина и Греф поспорили о роли ЦБ в развитии банковского сектора

"Мы полтора года в банке работали, и я рад предъявить программу из четырех пунктов, которую моя команда на сегодня предлагает руководству страны, Центральному банку реализовать для того, чтобы создать параллельную и эффективную систему международных расчетов и инфраструктуры финансового рынка… Мы предлагаем создать новую систему параллельную, так называемого глобального Юга", — рассказал банкир, выступая на финансовом конгрессе Банка России.

По словам Костина, сейчас система международных расчетов базируется на западных институтах, прежде всего финансовых. Это позволяет США "фактически контролировать" международный финансовый сектор.

Первый пункт предлагаемой программы – это замена SWIFT на новую систему обмена финансовыми сообщениями, которая должна быть построена на новых технологиях, рассказал глава ВТБ. Второе – необходимо заменить прямые корреспондентские отношения на горизонтальные связи между локальными банками.

"Третье – мы предлагаем создать альтернативный международный депозитарный расчетный хаб… Мы считаем, что центром базирования нового финансового депозитария может быть страна Персидского залива, одно из государств Персидского залива", — сказал Костин.

И четвертый пункт – это создание новых инструментов привлечения капитала. В настоящее время таким инструментом в основном являются еврооблигации, и вся инфраструктура построена на Западе, отметил банкир.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.