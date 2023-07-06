С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Число банков в России за 10 лет может сократиться до 100, считает президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Алексеев. Греф оценил перспективы российского банковского сектора

"Наверное, количество кредитных организаций лет через 10 еще чуть-чуть сократится, но все равно это будут значимые цифры. Мое ощущение, что сотня банков, наверное, будет точно", — сказал он, выступая на финансовом конгрессе Банка России.

В России 325 действующих банков, из них 225 игроков с универсальной лицензией, 100 — с базовой, и 35 небанковских кредитных организаций.

Ранее в четверг главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский заявил, что только пять банков в России задают тренды и перераспределяют на себя рынок.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.