С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Российские банки в 2023 году получат повышенную прибыль из-за роспуска созданных в прошлом году с запасом резервов, рассказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса ЦБ. Глава ВТБ призвал создать новую систему расчетов

"Мы зарабатываем на капитал в лучшие годы 20%, в банковском секторе это сверхприбылью не назовешь. Доходность на капитал 20% — это значительно ниже, чем в целом ряде других секторов. В ряде секторов есть и 60%, и 70% доходность, в банковском секторе это невозможно. Доходность плюс-минус, если убрать экстремальные годы, между 17% и 22-23% все время колеблется. Если это ближе или чуть выше 20%, то температура в банковском секторе спокойная и нормальная, если ниже, то есть признаки для беспокойства", — прокомментировал глава Сбербанка вопрос о сверхприбыли у банков в этом году.

"Сейчас то, что доходность возвращается на нормализованный уровень, это показывает, что стоимость риска нормализовалась. В этом году будет ненормализованная прибыль, будет несколько более высокая, потому что в прошлом году все создавали резервы, и мы в том числе, и целый ряд других финансовых организаций создали резервы с запасом", — добавил Греф.

Так, например, Сбербанк в июне распустил большой резерв, созданный под европейскую "дочку", которую удалось в прошлом месяце продать. Это будет разовым "выбросом" прибыли, заключил глава Сбербанка.

Согласно прогнозу ЦБ РФ, прибыль банковского сектора по итогу текущего года может превысить 2 триллиона рублей.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.