В ЦБ раскрыли, что может стать аргументом для разморозки активов
Зампред ЦБ заявил, что рост средств на счетах типа "С" может стать аргументом разморозки актиовов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Объем средств на счетах типа "С" продолжает расти, это может стать значимым аргументом на переговорах с недружественными контрагентами о разблокировке активов, заявил журналистам первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Мы не раскрываем эту информацию (объем ликвидности на счетах типа "С" — ред.) Это значимые суммы, и они продолжают прирастать…", — сказал он в кулуарах финансового конгресса Банка России.
"Это значимый аргумент в плане переговоров (с зарубежными регуляторами — ред.) Другое дело, что пока мы не видим какого-то желания от контрагентов из недружественных стран на системной основе проводить такого рода переговоры", — добавил Чистюхин.
Счета типа "С" были введены в прошлом году для расчетов с нерезидентами, чтобы предотвратить вывод средств из России.
ЦБ РФ работает над различными вариантами разблокировки замороженных активов россиян, в том числе над схемой их выкупа за счет средств на счетах типа "С", говорила в июне глава регулятора Эльвира Набиуллина.
https://1prime.ru/banks/20230706/841019232.html
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