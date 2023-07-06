С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Объем средств на счетах типа "С" продолжает расти, это может стать значимым аргументом на переговорах с недружественными контрагентами о разблокировке активов, заявил журналистам первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. ЦБ сохранил прибыль банков в 2023 году выше двух триллионов рублей

"Мы не раскрываем эту информацию (объем ликвидности на счетах типа "С" — ред.) Это значимые суммы, и они продолжают прирастать…", — сказал он в кулуарах финансового конгресса Банка России.

"Это значимый аргумент в плане переговоров (с зарубежными регуляторами — ред.) Другое дело, что пока мы не видим какого-то желания от контрагентов из недружественных стран на системной основе проводить такого рода переговоры", — добавил Чистюхин.

Счета типа "С" были введены в прошлом году для расчетов с нерезидентами, чтобы предотвратить вывод средств из России.

ЦБ РФ работает над различными вариантами разблокировки замороженных активов россиян, в том числе над схемой их выкупа за счет средств на счетах типа "С", говорила в июне глава регулятора Эльвира Набиуллина.