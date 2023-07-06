С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Центробанк предложит типовые шаблоны для смарт-контрактов и обсудит с рынком, какими могут быть единые правила работы по ним, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ. ЦБ сообщил, что международные резервы России сократились на 0,8 процента

"Мы планируем в ближайшем будущем предложить доклад для обсуждения по шаблону смарт-контрактов, и какие могут быть единые правила", — сказала она.

Смарт-контракт — это договор, записанный в виде компьютерной программы. Он предназначен для автоматизации исполнения условий и соглашений и работает на блокчейне.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.