В ЦБ предложат рынку типовые шаблоны для смарт-контрактов на блокчейне
Зампред ЦБ Скоробогатова заявила, что надо предложить рынку типовые шаблоны для смарт-контрактов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Центробанк предложит типовые шаблоны для смарт-контрактов и обсудит с рынком, какими могут быть единые правила работы по ним, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ.
"Мы планируем в ближайшем будущем предложить доклад для обсуждения по шаблону смарт-контрактов, и какие могут быть единые правила", — сказала она.
Смарт-контракт — это договор, записанный в виде компьютерной программы. Он предназначен для автоматизации исполнения условий и соглашений и работает на блокчейне.
Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
https://1prime.ru/banks/20230706/841020319.html
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