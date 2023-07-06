С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Активы российских инвесторов с 2018 года выросли до 28 триллионов с 15 триллионов рублей, при этом активы физических лиц за этот период увеличились наиболее существенно — до 7 с 2 триллионов рублей, заявила на финансовом конгрессе Банка России директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. В ЕС назвали способ разморозить активы российских инвесторов

"Если мы посмотрим на активы российских инвесторов с 18-го года, они включают в себя активы страховщиков, активы пенсионных фондов, активы паевых фондов…, то мы увидим, что они увеличились где-то с 15 триллионов до почти 28 триллионов рублей. При этом самая быстрорастущая часть этих активов российских инвесторов — это активы розницы. Активы розницы в этот период выросли с двух до семи триллионов рублей", — сказала Логинова.

При этом она отметила, что инвестиции в российские акции возросли с 2 триллионов рублей в 2018 году до 5 триллионов на данный момент. Самый быстрорастущий сегмент российских инвесторов в акции также составили физические лица. На данный момент, из 5 инвестированных в акции триллиона рублей 2,5 были инвестированы физическими лицами и 2 триллиона составили инвестиции управляющих компаний в виде паевых инвестиционных фондов. Среднегодовой темп роста инвестиций физических лиц на фондовом рынке составил порядка 23%, уточнила Логинова.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.