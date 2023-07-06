С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Банк России в вопросе возможного выкупа замороженных иностранных активов россиян будет отдавать приоритет розничным инвесторам, сообщил журналистам в кулуарах финансового конгресса Банка России заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. В ЦБ предложат рынку типовые шаблоны для смарт-контрактов на блокчейне

"Мы пытаемся создать условия, на которых можно будет предложить иностранным инвесторам на те активы, которые у них есть, выкупить часть активов, заблокированных у наших инвесторов. В первую очередь у розничных инвесторов с самыми маленькими ценами, наименее защищенных и с меньшими возможностями подавать куда-то в суды", — сказал Габуния.

ЦБ РФ работает над различными вариантами разблокировки замороженных активов россиян, в том числе над схемой их выкупа за счет средств на счетах типа "С", говорила в июне глава регулятора Эльвира Набиуллина. Габуния подтвердил, что идея выкупа иностранных активов россиян за счет средств на счетах типа "C" является приоритетной для регулятора.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса