МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Банк России в августе может повысить прогноз по прибыли банковского сектора с текущего уровня в "более 2 триллиона рублей", заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. ЦБ в решении по ключевой ставке будет исходить из комплекса факторов

"Мы прогноз по прибыли банковского сектора будем уточнять в августе месяце. Действительно сейчас прогноз, что это может быть больше 2 триллионов, но можем уточнить и в сторону повышения. Будем делать это в августе", — сказала она журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.