С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. ВТБ вышел из зернового бизнеса, продав свою долю в "Деметра-Холдинге", сделка была закрыта на днях, сообщил журналистам председатель правления банка Андрей Костин. Глава ВТБ призвал создать новую систему расчетов

"Мы вышли из зернового бизнеса. У нас была доля в "Деметра-Холдинге", меньше контроля, там около 45%. Мы ее (долю — ред.) реализовали. На днях сделку закрыли. Не могу сказать, кто покупатель, — это его право заявлять о себе. Цена объективная, маржа приличная", — рассказал банкир.

В апреле зампред правления банка Дмитрий Пьянов заявил, что ВТБ не собирается увеличивать долгосрочные инвестиции, в том числе в зерновой бизнес. А в начале июня Костин сообщил, что ВТБ продаст свою долю в "Деметра-Холдинге" в этом году и уточнил, что банк уже нашел покупателей и они будут из дружественных стран. На вопрос, является ли претендентом на актив основатель ГК "Русагро" Вадим Мошкович, Костин ответил отрицательно.

"Мы информированы о выходе ВТБ из состава акционеров "Деметра-Холдинг". На данном этапе мы не комментируем действия акционеров. Насколько нам известно, сделка по изменению акционерного состава сложная, составная, проходит в несколько этапов. Дополнительную информацию предоставим после завершения всех процессов", — сообщили позже в четверг в "Деметра-Холдинге".

"Деметра-холдинг" объединяет ряд трейдинговых и инфраструктурных компаний зернового рынка РФ. Среди активов — Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,5%), Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%); также холдинг владеет 50% минус одной акцией Объединенной зерновой компании и 100% железнодорожного оператора "Русагространс", Ипатовского комбината хлебопродуктов, Октябрьского и Дишнинского элеваторов. В его структуру входят 100% маркетплейса "поле.рф" и 75% цифровой логистической платформы Smartseeds, предназначенных для аграрного бизнеса.