МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) запустил потребительское кредитование в Запорожской и Херсонской областях, на первом этапе услуга действует для зарплатных клиентов банка, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Дом.РФ" получит доступ к кредитным историям при секьюритизации ипотеки

"ПСБ запустил потребительское кредитование в Запорожской и Херсонской областях, расширив финансовые возможности населения для решения важных повседневных вопросов", — говорится в сообщении.

Кредиты предоставляются на срок до пяти лет. На первом этапе услуга действует для зарплатных клиентов ПСБ — сейчас в обеих областях это около 50 тысяч сотрудников крупных производственных и сервисных предприятий, компаний малого бизнеса и бюджетных учреждений, которые получают зарплату на карты ПСБ, рассказали в пресс-службе.

Оформить заявку можно в любом отделении банка. В настоящее время на территории Херсонской и Запорожской областей их открыто более 40. При этом число отделений "постоянно увеличивается, чтобы жители могли оперативно получать необходимые финансовые услуги", отмечается в сообщении.