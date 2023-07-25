МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Российские банки вместе с застройщиками систематически занижают реальный размер LTV по ипотеке (LTV — отношение суммы кредита к стоимости залога — ред.), сообщил глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. Ипотека на земельный участок: программы и условия в 2023 году

"Сохраняется высокая доля выдач кредитов (ипотечных — ред.), рискованных, так назовем. Более 60% на первичке выдаются с высоким LTV — более 80%. … цифры достаточно такие настораживающие. В реальности, надо понимать, что они еще несколько хуже. Потому что банки используют, или застройщики с банками, тут трудно сказать, кто в большей степени, разного рода схемы, которые в итоге приводят к тому, что LTV систематически занижается", — сообщил Данилов в ходе пресс-конференции.

Например, отметил он, там где размер LTV у кредита "должен быть 80%, то он формально 70%". "Поэтому надо принимать это в расчет. Мы реагируем на эти вещи повышением макро-надбавок", — отметил Данилов.

Он напомнил, что Банк России с мая повысил надбавки по кредитам с первоначальным взносом меньше 30%. А с июня действуют надбавки, в том числе, по кредитам в рамках госпрограмм с низким первоначальным взносом. "Будем дальше смотреть, при необходимости корректировать нашу макропруденциальную политику", — заключил глава департамента.