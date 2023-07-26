МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы планируют запретить деятельность организаций, "чьим основным видом деятельности является взыскание просроченной задолженности", то есть коллекторских агентств, пишут "Известия". Путин ввел уголовную ответственность для коллекторов за угрозы

Также законопроект предполагает введение запрета для банков на продажу коллекторам просроченной задолженности своих клиентов.

В пояснительной записке отмечается, что более половины населения страны выплачивает от одного до трех кредитов, из них свыше 30 процентов тратят на обслуживание долга большую часть своих ежемесячных доходов, при этом не менее 8,6 миллиона граждан России являются неплательщиками. Там же приводятся данные, что в стране официально зарегистрированы 520 коллекторских агентств.

Как отмечается, несмотря на то что в 2016 году был принят закон, запрещающий шантаж, личные угрозы и использование автодозвона, депутаты продолжают получать массовые жалобы граждан на коллекторов, в том числе на психологическое давление с их стороны

"Кредитные организации могут самостоятельно заниматься взысканием просроченной задолженности по кредитному договору, оставаясь в рамках правового поля", — подчеркивают авторы законопроекта.

В обращении руководителя фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова и депутата Александра Аксененко в Центробанк говорится, что зачастую коллекторы пытаются взыскать с граждан задолженность повторно.

Парламентарии предлагают ЦБ "сформировать алгоритм, который позволит исключить возможность повторного взыскания третьими лицами долгов с граждан по кредитным договорам и договорам займа".

Законопроект о запрете коллекторских агентств направлен на заключение в правительство России.