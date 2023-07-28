МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Россия в 2021 году нарастила кредиты странам Африки до 2,2 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем с 2003 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Всемирного банка. "Алмаз-Антей" ведет переговоры со странами Африки о поставках оборудования

Согласно последним доступным данным, общий объем предоставленного странам Африки финансирования в 2021 году вырос на 15% — до 2,2 миллиарда долларов. Это стало максимальным уровнем с 2003 года, когда объем кредитов составил 3,5 миллиарда долларов. При этом самая небольшая задолженность наблюдалась в 2011 году — всего около 617 миллионов долларов.

Наибольший долг перед Россией у Египта — 867,2 миллиона долларов, при этом кредит появился "на балансе" Египта лишь в 2019 году и с тех пор вырос на 75%.

Второе место занимает Сомали с общей суммой задолженности в 760,8 миллиона долларов. При этом в четверг Сомали и Россия подписали два соглашения об урегулировании долгов Могадишо перед Москвой на общую сумму более 690 миллионов долларов — часть этой суммы будет выплачена по новому графику платежей, а часть списана.

В пятерку лидеров также входят Эфиопия (161,6 миллиона долларов), Замбия (143,6 миллиона долларов) и Мозамбик (141,1 миллиона долларов).

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.