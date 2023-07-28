2023-07-28T15:36:36+03:00
2023-07-28T15:36:36+03:00
2023-07-28T15:36:36+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230728/841220695.html
ЦБ Киргизии прокомментировал отказ банков страны от "Юнистрим"
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Банки Киргизии самостоятельно принимают решения о сотрудничестве с платежными системами, сообщили журналистам в национальном банке республики, комментируя прекращение работы ряда... ПРАЙМ, 28.07.2023
банки, финансы, новости, киргизия, банки, юнистрим
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БИШКЕК, 28 июл — ПРАЙМ. Банки Киргизии самостоятельно принимают решения о сотрудничестве с платежными системами, сообщили журналистам в национальном банке республики, комментируя прекращение работы ряда киргизских банков с российской системой денежных переводов "Юнистрим".
Ранее от работы с "Юнистримом" отказались шесть киргизских банков — "Компаньон", "Finca банк", "Банк Азии", "РСК Банк" и "Капитал банк" и KICB. При этом "Компаньон" сообщил, что это связано с санкционными ограничениями.
"Коммерческие банки Кыргызской Республики, как самостоятельные участники платежных систем, сами принимают решение с какой системой работать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Кыргызской Республики, проводят оценку рисков при работе с платежными системами, включая соблюдение требований в области противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов", — заявил представитель финансового регулятора.
На прошлой неделе США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка", также под блокирующие санкции США попали Локо-Банк, банк "Солидарность", Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ), "Юнистрим банк" и другие юрлица.