МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Граждане в первом полугодии 2023 года жаловались на участников финансового рынка на 11,4% реже, чем годом ранее; всего за первые шесть месяцев этого года ЦБ получил 169,1 тысячи жалоб, говорится в сообщении на сайте регулятора. ЦБ оценил рост ВВП России во втором квартале в 4,8 процента

"За шесть месяцев Банк России получил 169,1 тысячи жалоб, что на 11,4% меньше, чем в январе-июне 2022 года", — сообщил регулятор.

Основной фактор снижения числа жалоб — сокращение в восемь раз числа обращений, связанных с введением международных санкций в отношении России. При этом в общем количестве объектов жалоб доля кредитных организаций составляет 47,5%, а некредитных (НФО) и участников корпоративных отношений – 37,6%, отметили в регуляторе.

В частности, количество жалоб на кредитные организации уменьшилось за год на 13,5%, до 80,3 тысячи. Больше всего на кредитные организации за первые полгода 2023 года жаловались по теме потребительского кредитования (25,4% жалоб). Напротив, на микрофинансовые организации (МФО) жаловались чаще (+17,3%) — из-за активности мошенников, которые оформляют займы на чужое имя. Однако во втором квартале количество таких обращений стало сокращаться — эту тенденцию должны поддержать дополнительные меры идентификации заемщиков, считают в ЦБ.

Сократилось и число жалоб на мисселинг, на 19,3%. Это результат активных надзорных мер Банка России в отношении финансовых организаций, которые допускали нарушения при продажах инвестиционных продуктов — прежде всего индивидуального и накопительного страхования жизни, обратили внимание в регуляторе. А вот жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг стало в четыре с половиной раза меньше. Снизилось число жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг — в основном по темам, связанным с санкциями.

В то же время количество жалоб на страховщиков снизилось на 15,2%, "если не учитывать шаблонные обращения по исправлению коэффициента бонус-малус". А в марте-апреле более чем в два с половиной раза по сравнению с первыми месяцами года увеличилось количество обращений, касающихся доступности ОСАГО. "Благодаря принятым Банком России надзорным мерам уже в июне их стало меньше по сравнению с маем — в 2,5 раза по е-ОСАГО и на 27% по отказам в продаже полисов в офисах", — заключили в регуляторе.