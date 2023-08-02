МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Принятое на прошлой неделе решение скорректировать порядок управления кривой доходности (YCC) было направлено на повышение устойчивости массированного стимулирования, а не подготовкой к отказу от крайне низких процентных ставок, сказал в среду заместитель управляющего Банка Японии Синити Утида. В Японии рассказали, как Путин сделал Россию "энергетической хозяйкой мира"

По его словам, условия для повышения краткосрочной ставки от текущего уровня —0,1% сложатся еще нескоро.

На прошлой неделе центральный банк неожиданно для рынков скорректировал (YCC), позволив долгосрочным ставкам расти более существенно, в соответствии с ускорением инфляции.

На фоне перемен в определении оплаты труда и признаков усиления инфляционных ожиданий Банк Японии скорректировал YCC с учетом ее плюсов и минусов, сказал Утида.

"Каждая политика оказывает позитивное воздействие, но всегда есть и издержки", — добавил он.

"При усилении инфляционных ожиданий усиливается воздействие мягкой политики, а также ее побочных эффектов", — сказал Утида.

С учетом "крайне высокой" неопределенности перспектив экономики и цен решение Банка Японии сделать YCC более гибкой было нацелено на обеспечение устойчивости крайне мягкой политики, отметил он.

"Разумеется, мы не задумываемся о выходе из крайне мягкой политики", — сказал Утида.