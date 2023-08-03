МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Россияне смогут платить в Турции за товары и услуги, а также получать деньги с банкоматов с помощью местной платежной системы Troy, для чего надо получить виртуальную карту на iOS и Android, пишет "Коммерсант". Банк России поделился планами по выводу карты "Мир" в другие страны

При этом осуществлять пополнение своего счета в лирах можно со счетов, номинированных в рублях, в российских банках через систему быстрых платежей. Установлен лимит 250 тысяч лир в месяц, или порядка 850 тысяч рублей.

Предусмотрено, что на счет в российском банке можно возвратить только весь остаток средств, имеющихся на виртуальной карте.

Клиенту, чтобы пройти регистрацию в приложении Letim, понадобится цифровая копия загранпаспорта.

В компании — разработчике пояснили, что в скором времени будет доступна возможность производить онлайн-операции с помощью виртуальных карт. При этом бесконтактная оплата посредством смартфона появится примерно через два месяца.

Уточняется, что физическая карта не будет выдаваться. Это объясняется тем, что клиенту заводится электронный кошелек в Letim, а не счет в турецком банке.

Эксперты, комментируя новую схему, указали на нестабильность лиры, а также высокие ставки комиссии за пополнение виртуальной карты, снятие наличных денег и конвертацию.

В конце апреля сообщалось, что Россия и Турция достигли договоренности о новой платежной системе для российских туристов. Российские туристы, как уточнялось, смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты. До этого турецкие банки отказались от услуг с системой "Мир".