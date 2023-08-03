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2023
https://1prime.ru/banks/20230803/841280835.html
Сбербанк повысил ожидания по росту российского рынка потребкредитов
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Сбербанк повысил прогноз роста у себя объема средств россиян в 2023 году до 18-20%, по юрлицам ожидания сохранены на уровне 18-20%, следует из презентации банка. Так, Сбербанк... ПРАЙМ, 03.08.2023
банки, финансы, новости, сбербанк, прогноз, потребкредит
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Сбербанк повысил прогноз роста у себя объема средств россиян в 2023 году до 18-20%, по юрлицам ожидания сохранены на уровне 18-20%, следует из презентации банка.
Так, Сбербанк теперь ожидает, что рынок средств россиян вырастет в текущем году на 18-20% вместо предыдущей оценки в 12-14%, сам планирует расти в соответствии с сектором.
В то же время ожидания от депозитов юрлиц сохраняются — 18-20% по рынку и у самого Сбербанка.
Ранее в четверг банк сообщал, что средства населения в нем в первом полугодии 2023 года увеличились на 8,8% и по состоянию на 30 июня составили 20,123 триллиона рублей, средства корпоративных клиентов выросли на 12% — до 12,747 триллиона.