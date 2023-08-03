МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Сбербанк повысил прогноз роста у себя объема средств россиян в 2023 году до 18-20%, по юрлицам ожидания сохранены на уровне 18-20%, следует из презентации банка. Кредитный рейтинг США понизили второй раз за 12 лет

Так, Сбербанк теперь ожидает, что рынок средств россиян вырастет в текущем году на 18-20% вместо предыдущей оценки в 12-14%, сам планирует расти в соответствии с сектором.

В то же время ожидания от депозитов юрлиц сохраняются — 18-20% по рынку и у самого Сбербанка.

Ранее в четверг банк сообщал, что средства населения в нем в первом полугодии 2023 года увеличились на 8,8% и по состоянию на 30 июня составили 20,123 триллиона рублей, средства корпоративных клиентов выросли на 12% — до 12,747 триллиона.