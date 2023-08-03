МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Платежные карты системы "Мир" в настоящее время принимаются в ряде банков во Вьетнаме, рассказал директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев. Путин: карта "Мир" шаг за шагом получает признание за границей

"В ряде банков во Вьетнаме карты "Мир" принимаются. Это, правда, достаточно ограниченная сеть банкоматов, но она позволяет нашим туристам использовать соответствующие терминалы для получения наличных денежных средств", — сказал он в интервью RTVI.

Дипломат также добавил, что в Таиланде карты "Мир" принимают в одной из крупных сетей супермаркетов. "Долгосрочная цель для нас — расширение использования карт "Мир" в банковских терминалах (в странах Юго-Восточной Азии — прим. ред.), в этом направлении будем работать", — отметил дипломат.

В прошлом году в посольстве России в Ханое сообщали, что карты "Мир" работают во Вьетнаме через один из двух уполномоченных банков VRB.

VRB (Vietnam-Russia Joint Venture Bank) является вьетнамско-российским СП, в котором 50% капитала принадлежит BIDV, а еще 50% — российскому ВТБ. Предприятие было создано в 2006 году. Его создание стало результатом многолетнего межгосударственного торгово-экономического сотрудничества двух стран и сотрудничества Центробанков двух стран, говорится в описании банка на его интернет-странице.