МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российские банки выдали льготных кредитов более чем на 10 триллионов рублей, что составляет около 14% от всего кредитного портфеля, однако эти программы не могут быть эффективным механизмом долгосрочной поддержки национальной экономики, говорится в проекте ЦБ "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов". ЦБ оценил последствие введения цифрового рубля

Программы льготного кредитования используются в России более двух десятилетий, однако вплоть до середины 2010-х годов они носили локальный характер, влияя лишь на сравнительно небольшие сегменты рынка. Однако по мере снижения инфляции они стали пользоваться все большим спросом. А кризисные шоки в 2020 и 2022 годах привели к реализации новых масштабных программ, ориентированных на антикризисную поддержку всей экономики или крупных отраслевых групп.

"К настоящему времени общий объем кредитов по субсидируемой ставке составляет более 10 трлн рублей, что превышает 14% кредитного портфеля и 6% ВВП", — указал регулятор. Решетников рассказал о кредитовании в рамках нацпроекта по поддержке МСП

Отмечается, что расширение льготных программ кредитования ведет к снижению их эффективности за счет растущего эффекта замещения, сужению пространства для рыночного кредита экономике, совместимого с ценовой стабильностью, а также росту нагрузки на бюджет.

"По этим причинам Банк России не рассматривает программы льготного кредитования как эффективный механизм долгосрочной поддержки национальной экономики в целом. Повышению доступности инвестиционных ресурсов способствуют достижение предсказуемо низкой инфляции и, соответственно, снижение инфляционных рисков инвесторов, позволяющее заемщикам привлекать средства на рыночной основе без накопления дисбалансов в экономике", — подчеркнул ЦБ.

Вместе с тем, признает регулятор, программы льготного кредитования могут быть эффективны при поддержке небольших групп социально значимых заемщиков (региональных или отраслевых) или при краткосрочном стимулировании восстановления спроса в периоды спада в экономике.