ПЕРЕТОК СРЕДСТВ В СВЯЗИ С ВНЕДРЕНИЕМ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ БУДЕТ ОГРАНИЧЕННЫМ И НЕ УХУДШИТ СПОСОБНОСТЬ БАНКОВ КРЕДИТОВАТЬ ЭКОНОМИКУ — ЗАМПРЕД ЦБ ЗАБОТКИН
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https://1prime.ru/banks/20230811/841406423.html
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ПЕРЕТОК СРЕДСТВ В СВЯЗИ С ВНЕДРЕНИЕМ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ БУДЕТ ОГРАНИЧЕННЫМ И НЕ УХУДШИТ СПОСОБНОСТЬ БАНКОВ КРЕДИТОВАТЬ ЭКОНОМИКУ — ЗАМПРЕД ЦБ ЗАБОТКИН
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20230811/841406423.html
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