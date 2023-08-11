2023-08-11T15:39:36+03:00

2023-08-11T15:39:36+03:00

2023-08-11T15:39:36+03:00

2023

https://1prime.ru/banks/20230811/841406423.html

В ЦБ оценили переток средств в связи с введением цифрового рубля

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПЕРЕТОК СРЕДСТВ В СВЯЗИ С ВНЕДРЕНИЕМ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ БУДЕТ ОГРАНИЧЕННЫМ И НЕ УХУДШИТ СПОСОБНОСТЬ БАНКОВ КРЕДИТОВАТЬ ЭКОНОМИКУ — ЗАМПРЕД ЦБ ЗАБОТКИН Новость дополняется ПРАЙМ, 11.08.2023

банки, финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60