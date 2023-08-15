МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Альфа-банк после повышения ставки ЦБ заявил, что не будет поднимать ставки по кредитам, в том числе по ипотеке, собирается повысить ставки только по вкладам, говорится в материалах кредитной организации. ЦБ решает судьбу процентов

"Центробанк поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% — а мы повышаем ставки по вкладам. Скоро расскажем об изменениях. Ставки по кредитам не повышаем, держим изо всех сил. Если у вас уже открыта ипотека или кредит — ставка не поднимется в любом случае", — говорится в Telegram-канале банка.

Во вторник совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов — до 12% годовых. Это максимум с мая 2022 года.