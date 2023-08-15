2023-08-15T11:42:52+03:00
2023-08-15T11:42:52+03:00
2023-08-15T11:42:52+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230815/841447992.html
Альфа-банк сообщил, где он намерен повышать ставки, а где нет
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. Альфа-банк после повышения ставки ЦБ заявил, что не будет поднимать ставки по кредитам, в том числе по ипотеке, собирается повысить ставки только по вкладам, говорится в... ПРАЙМ, 15.08.2023
банки, финансы, новости, россия, альфа-банк, ставка, кредиты, вклады
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Альфа-банк после повышения ставки ЦБ заявил, что не будет поднимать ставки по кредитам, в том числе по ипотеке, собирается повысить ставки только по вкладам, говорится в материалах кредитной организации.
"Центробанк поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% — а мы повышаем ставки по вкладам. Скоро расскажем об изменениях. Ставки по кредитам не повышаем, держим изо всех сил. Если у вас уже открыта ипотека или кредит — ставка не поднимется в любом случае", — говорится в Telegram-канале банка.
Во вторник совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов — до 12% годовых. Это максимум с мая 2022 года.