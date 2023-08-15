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2023
https://1prime.ru/banks/20230815/841448897.html
Банки не могут повышать ставки по уже выданным кредитам, заявил Аксаков
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Банки России по закону не могут повышать ставки по уже выданным кредитам физлицам, для юрлиц повышение возможно в случае плавающей ставки, сообщил РИА Новости глава комитета... ПРАЙМ, 15.08.2023
банки, финансы, новости, россия, банки, кредиты, физлица
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Банки России по закону не могут повышать ставки по уже выданным кредитам физлицам, для юрлиц повышение возможно в случае плавающей ставки, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"Гражданам, по закону, — точно нет. Новые (банковские продукты — ред.) уже будут оформлять по новым ставкам. Предприятиям, если предусмотрена плавающая ставка, то это возможно", — ответил Аксаков на вопрос, возможно ли повышение ставок по уже выданным кредитам.
Банк России ранее во вторник на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. При этом регулятор убрал из своего заявления сигнал о возможности ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях.