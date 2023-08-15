МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Банки России по закону не могут повышать ставки по уже выданным кредитам физлицам, для юрлиц повышение возможно в случае плавающей ставки, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. ЦБ назвал рост годовой инфляции в России

"Гражданам, по закону, — точно нет. Новые (банковские продукты — ред.) уже будут оформлять по новым ставкам. Предприятиям, если предусмотрена плавающая ставка, то это возможно", — ответил Аксаков на вопрос, возможно ли повышение ставок по уже выданным кредитам.

Банк России ранее во вторник на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. При этом регулятор убрал из своего заявления сигнал о возможности ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях.