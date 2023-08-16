МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Банк России отменил ограничение полной стоимости потребительских кредитов и отдельных видов займов с 16 августа и до конца 2023 года, сообщил регулятор. АКРА присвоило АФК "Система" кредитный рейтинг "AA-(RU)"

"Совет директоров Банка России принял решение не ограничивать с 16 августа по 31 декабря 2023 года ПСК: для кредитных организаций — по всем категориям потребительских кредитов (займов), для кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов — по всем категориям потребительских займов; для микрофинансовых организаций — по категориям: потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой; POS-займов", — сказано в сообщении.

По иным категориям ПСК микрофинансовых организаций и по всем категориям ПСК ломбардов сохраняются ограничения. Показатель не может превышать наименьшую из следующих величин: 292% годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК по соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем квартале, более чем на одну треть.

При этом выдачу банками кредитов по высоким ставкам будут сдерживать решения по макропруденциальным лимитам и надбавкам, отмечает ЦБ. Также продолжает действовать установленное законом общее для всех кредиторов требование, что процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может превышать 0,8% в день.