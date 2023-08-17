АНКАРА, 17 авг — ПРАЙМ. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек призвал частные банки не концентрироваться на потребительском кредитовании, а поддержать реальный сектор экономики, выступая на заседании Ассоциации банков Турции. Турция продолжит переговоры по зерновой сделке, сообщил источник

Высокая инфляция остаётся фундаментальной проблемой турецкой экономики, компаниям стало сложно получать кредиты, сообщила ранее газета Hűrriyet. Годовая инфляция в Турции ускорилась до 47,8% по итогам июля с 38,2% месяцем ранее, сообщило Бюро статистики Турции (TUIK). Сам Шимшек ранее заявил, что ожидает снижения инфляции в стране с середины 2024 года, а сейчас экономика страны переживает переходный период.

"Мы видим, что государственные банки играют важную роль в финансировании экспорта и инвестиций, а также в предоставлении коммерческих кредитов. Нам хорошо известны причины отставания банков частного сектора. Период, когда частные банки концентрировались на потребительском кредитовании, должен быть оставлен, это нежизнеспособно. Им больше нет оправдания, наша главная обязанность — поддерживать реальный сектор", — заявил Шимшек, выступая на заседании Ассоциации банков Турции.

По его словам, у банковского сектора Турции благоприятные перспективы "благодаря высокому качеству активов и сильной структуре капитала", а бесперебойный доступ реального сектора к финансированию необходим для продолжения устойчиво высокого экономического роста.

"Здесь, особенно в предстоящий период, мы будем продолжать укреплять финансовую стабильность и углублять рынки капитала с помощью реформ, которые мы будем проводить в финансовой экосистеме в рамках программы укрепления финансовой архитектуры и инфраструктуры. Мы усилим управление рисками на финансовых рынках, будем более эффективно контролировать риски и институты", — заключил министр.

Центральный банк Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать свою политику, пока прогноз инфляции значительно не "улучшится". Регулятор повысил этот прогноз на конец года до 58% с предыдущей оценки в 22,3%, сообщила в конце июля председатель ЦБ Хафизе Гайе Эркан. Центробанк в июне также впервые более чем за два года повысил учётную ставку — до 15% с 8,5%, а в июле продолжил повышение, доведя ее до 17,5%.