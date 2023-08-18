МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. "Юникредит банк" с 28 августа вводит комиссию в 5% на внесение наличных долларов и евро, следует из информации, опубликованной на сайте кредитной организации. Путин поручил принять решения об амнистии по некоторым валютным нарушениям

"Уважаемые клиенты! С 28 августа 2023 года "Юникредит банк" вносит изменения в "Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц – клиентов банка", — говорится в сообщении.

"Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета в иностранной валюте/валюте Российской Федерации… 5%", — уточняется на странице с тарифной политикой банка.

Также отмечается, что возможность приема наличных денежных средств в долларах или евро в сумме свыше 100 тысяч определяется по согласованию с банком.

Это не первый банк, ужесточивший условия внесения наличной иностранной валюты. Так, в начале июля комиссии за внесение наличных евро и долларов в своих банкоматах до максимум 10% увеличил "Тинькофф банк". С 1 августа Райффайзенбанк приостановил прием долларов и евро через кассу у физлиц, а Ситибанк с 15 августа ввел комиссию в 5% от суммы операции за внесение наличных долларов и евро через кассы банка.