2023-08-21T09:22:57+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20230821/841525707.html
Объемы корпоративного кредитования в США снизились
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По данным Федеральной резервной системы США, опубликованным в пятницу, за предыдущую неделю объем банковского кредитования в коммерческих банках США сократился, в том числе ввиду... ПРАЙМ, 21.08.2023
банки, финансы, новости, сша, фрс сша, кредитование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. По данным Федеральной резервной системы США, опубликованным в пятницу, за предыдущую неделю объем банковского кредитования в коммерческих банках США сократился, в том числе ввиду снижения выдачи корпоративных кредитов.
Общий объем банковских кредитов за неделю, завершившуюся 9 августа, снизился до 17,23 трлн долларов по сравнению с 17,25 трлн долларов неделей ранее и 17,32 трлн долларов годом ранее, что стало вторым подряд снижением в годовом сравнении.
Объем кредитов и лизинга снизился до 12,13 трлн долларов с 12,15 трлн долларов неделей ранее, а объем коммерческих и промышленных кредитов — до 2,74 трлн долларов с 2,75 трлн долларов за неделю, закончившуюся 2 августа. По сравнению с предыдущим годом рост коммерческих и промышленных кредитов резко замедлился и составил менее 1%.
Эти тенденции отражают снижение спроса со стороны заемщиков на фоне быстрого повышения процентных ставок ФРС. Свою роль сыграли также ужесточение кредитных стандартов и последствия банкротства ряда региональных банков США в этом году.