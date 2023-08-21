МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. По данным Федеральной резервной системы США, опубликованным в пятницу, за предыдущую неделю объем банковского кредитования в коммерческих банках США сократился, в том числе ввиду снижения выдачи корпоративных кредитов. Посол рассказал, что делегации стран АТЭС в кулуарах говорят про США

Общий объем банковских кредитов за неделю, завершившуюся 9 августа, снизился до 17,23 трлн долларов по сравнению с 17,25 трлн долларов неделей ранее и 17,32 трлн долларов годом ранее, что стало вторым подряд снижением в годовом сравнении.

Объем кредитов и лизинга снизился до 12,13 трлн долларов с 12,15 трлн долларов неделей ранее, а объем коммерческих и промышленных кредитов — до 2,74 трлн долларов с 2,75 трлн долларов за неделю, закончившуюся 2 августа. По сравнению с предыдущим годом рост коммерческих и промышленных кредитов резко замедлился и составил менее 1%.

Эти тенденции отражают снижение спроса со стороны заемщиков на фоне быстрого повышения процентных ставок ФРС. Свою роль сыграли также ужесточение кредитных стандартов и последствия банкротства ряда региональных банков США в этом году.