МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Кредитование населения в России в июле немного замедлило темпы роста до 1,8% с 2,1% в июне, кредитный портфель бизнеса вырос на рекордные с декабря 2022 года 2,1%, следует из материалов Банка России. Новые шаги ЦБ: чего ждать?

"Корпоративное кредитование выросло на 2,1%, или 1,4 триллиона рублей (+1,3% в июне), что значительно выше среднего месячного темпа первого полугодия 2023 года (+1,1%) и 2021 года (+0,9%)", — говорится в сообщении.

Ранее такой темп роста корпоративного кредитования в России наблюдался в декабре 2022 года. Такой значительный рост рублевого кредитования может быть связан со стремлением компаний успеть взять кредиты в рамках ранее одобренных кредитных лимитов с учетом роста ставок, а также с потребностью в заемных средствах для осуществления текущей деятельности, пояснил ЦБ.

Рост кредитов физлиц в июле составил 1,8%, тогда как в июне и мае портфель рос на 2,1% и 2% соответственно. Вместе с тем, по данным ЦБ, потребительское кредитование "временно ускорилось" и показало рост на 2% (+1,6% в июне) на фоне высокой потребительской активности и возросшего риск-аппетита банков, указал регулятор.