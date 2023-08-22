МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Сбербанк провёл первую в России сделку кредитования через цифровые финансовые активы (ЦФА) под реальный имущественный залог, сообщает пресс-служба банка. Большинство не готовы взять образовательный кредит на поступление в вуз

"Сбер провёл первую в России сделку кредитования через цифровые финансовые активы (ЦФА) под реальный имущественный залог. Это аналог кредита, в котором ЦФА выступают долговым обязательством, обеспеченным залогом в виде движимого имущества компании и товаров в обороте, причём в решении о выпуске содержатся сведения о предмете залога", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эмитентом первой цифровой сделки кредитования под имущественный залог стало ООО "ТД ГраСС" — один из крупнейших российских производителей профессиональных моющих средств, автохимии и автокосметики. Объём кредита составил 100 миллионов рублей. Компания рассматривает возможность дальнейшего кредитования через ЦФА.

"Технология распределённых реестров, на которой основан рынок цифровых активов, — одна из самых перспективных в мире. Ее применение позволяет устранить необязательных посредников в процессе сделки, ускорить и удешевить ее, а также сделать проведение транзакций более безопасным. Поэтому мы ожидаем новых кредитных сделок через ЦФА и дальнейшего распространения такой практики", — отметил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.