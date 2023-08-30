МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Российские банки в основном поддерживают инициативу по введению для граждан возможности установить себе запрет на оформление кредита для защиты от мошенников, но данная инициатива требует проработки с участниками рынка, показало исследование РИА Новости мнения кредитных организаций. Юрист научил, как законно исправить кредитную историю

Весной в Госдуму был внесен законопроект о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и МФО договоров потребительского займа. Ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что правительство на комиссии по законопроектной деятельности (КЗД) поддержало данную инициативу.

В "Почта банке" заявили, что приветствуют данное предложение. По мнению банка, самозапрет на выдачу кредитов может быть особенно эффективен для защиты людей старшего возраста, которые находятся в группе риска. В банке "Дом.РФ" также поддерживают идею, но указали на важность того, чтобы кредитор получал оперативную информацию об оформлении и снятии таких ограничений.

В "Хоум Банке" отметили, что данная инициатива в какой-то мере безусловно поможет предотвратить мошенничество. В банке "Зенит" в свою очередь указали, что инициатива требует технической проработки с участием рынка. "Она актуальна для лиц под опекой (чтобы опекун мог предотвратить выдачу), либо для случаев возможного ограничения выдачи кредита в онлайн-формате (для предотвращения мошенничества)", — отметил директор департамента розничных рисков банка Александр Шорников.

При этом в "Ренессанс банке" не ожидают серьезного снижения мошенничества после воплощения в жизнь механизма самозапрета. "Цепочка удлинится на дополнительное действие – перед взятием кредита нужно будет отозвать запрет на выдачу кредитов. Вряд ли это станет проблемой для мошенников. Глобального решения проблемы мошенничества после принятия этого закона ожидать не стоит, но нагрузка по изменению форматов обмена информацией с БКИ (бюро кредитных историй — ред.) возрастет", — считает старший вице-президент, директор департамента управления рисками Алексей Ашурков.