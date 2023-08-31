МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Банк России установил на четвертый квартал текущего года более строгие ограничения на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой, говорится в сообщении регулятора. ЦБ Эстонии оценил экономическую ситуацию в стране

"Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой", — сказано в сообщении.

"Банк России установил новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на четвертый квартал 2023 года. Решение принято для того, чтобы ограничить рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой", — добавил регулятор.

Отмечается, что ужесточение регулирования снизит темпы роста кредитного портфеля по итогам 2023 года на 6 процентных пунктов, но сделает структуру кредитования более сбалансированной, что в конечном счете снизит закредитованность граждан, риски банков и МФО.

Решение о значении макропруденциальных лимитов на первый квартал 2024 года будет принято Банком России в ноябре с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.

Также регулятор объявил, что рост необеспеченного потребительского кредитования в России в июле стал наибольшим за последние 12 месяцев и составил два процента.

"Необеспеченное потребительское кредитование растет высокими темпами. Рост задолженности в июле был наибольшим за последние 12 месяцев и составил 2%, а годовой темп роста — 13,3% на 1 августа 2023 года", — сообщил регулятор.