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2023
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Токаев поручил привлечь три зарубежных банка в Казахстан
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Необходимо привлечь в республику три зарубежных банка для повышения конкуренции в сфере корпоративного кредитования, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе... ПРАЙМ, 01.09.2023
банки, финансы, экономика, новости, казахстан, касым-жомарт токаев, банки, корпоративное кредитование
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АСТАНА, 1 сен — ПРАЙМ. Необходимо привлечь в республику три зарубежных банка для повышения конкуренции в сфере корпоративного кредитования, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе ежегодного послания народу.
"На сегодня в стране действует 21 банк. При этом корпоративным кредитованием, то есть финансированием экономических проектов, занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции в данной сфере следует привлечь в страну три надежных зарубежных банка", — пояснил глава государства.
Политик уточнил, что для расширения доступа реального сектора к "длинным деньгам" нужно активнее применять механизмы совместного и синдицированного кредитования.
Лидер страны назвал главной задачей обеспечение ежегодного роста кредитования реального сектора на уровне 20 процентов и выше.
Количество компаний в Казахстане с российским капиталом выросло за год на 70%, всего в стране зарегистрированы порядка 18 тысяч предприятий российского среднего и малого бизнеса.