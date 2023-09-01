АСТАНА, 1 сен — ПРАЙМ. Необходимо привлечь в республику три зарубежных банка для повышения конкуренции в сфере корпоративного кредитования, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе ежегодного послания народу. Токаев предложил создать инвестиционный фонд при ШОС

"На сегодня в стране действует 21 банк. При этом корпоративным кредитованием, то есть финансированием экономических проектов, занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции в данной сфере следует привлечь в страну три надежных зарубежных банка", — пояснил глава государства.

Политик уточнил, что для расширения доступа реального сектора к "длинным деньгам" нужно активнее применять механизмы совместного и синдицированного кредитования.

Лидер страны назвал главной задачей обеспечение ежегодного роста кредитования реального сектора на уровне 20 процентов и выше.

Количество компаний в Казахстане с российским капиталом выросло за год на 70%, всего в стране зарегистрированы порядка 18 тысяч предприятий российского среднего и малого бизнеса.