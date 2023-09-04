2023-09-04T09:23:46+03:00
2023-09-04T09:23:46+03:00
2023-09-04T09:23:46+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230904/841644559.html
Баста стал новым амбассадором Альфа-банка
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Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал лицом большой рекламной кампании Альфа-банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. С 2020 года лицом имиджевой кампании... ПРАЙМ, 04.09.2023
банки, финансы, новости, альфа-банк, реклама, банки, баста
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал лицом большой рекламной кампании Альфа-банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. С 2020 года лицом имиджевой кампании банка являлся российский телеведущий Иван Ургант.
"Героем большой имиджевой кампании стал Баста", — заявил директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-банка Алексей Гиязов.
"Мне нравится подход Альфы к людям, их креативные проекты… Я рад быть не только клиентом Альфа-банка, но и его амбассадором", — приводится в сообщении комментарий Басты.
"Мы дружим с Иваном и сотрудничаем в творческих проектах", — ответили в пресс-службе на вопрос о сотрудничестве с Ургантом.
В марте прошлого года в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и, предположительно, находился в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется.