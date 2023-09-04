МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал лицом большой рекламной кампании Альфа-банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. С 2020 года лицом имиджевой кампании банка являлся российский телеведущий Иван Ургант. Тимати и Пинский не покупали бизнес у Domino's Pizza

"Героем большой имиджевой кампании стал Баста", — заявил директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-банка Алексей Гиязов.

"Мне нравится подход Альфы к людям, их креативные проекты… Я рад быть не только клиентом Альфа-банка, но и его амбассадором", — приводится в сообщении комментарий Басты.

"Мы дружим с Иваном и сотрудничаем в творческих проектах", — ответили в пресс-службе на вопрос о сотрудничестве с Ургантом.

В марте прошлого года в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и, предположительно, находился в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется.