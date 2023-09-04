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2023
https://1prime.ru/banks/20230904/841646841.html
Ситибанк прекратит работу своей сети банкоматов в России
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Ситибанк начал сворачивать свою банкоматную сеть, все устройства будут демонтированы до конца текущего года, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. "Информируем вас... ПРАЙМ, 04.09.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, ситибанк, банкоматы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Ситибанк начал сворачивать свою банкоматную сеть, все устройства будут демонтированы до конца текущего года, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
"Информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ "Ситибанк". Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года", — сказано в сообщении.
Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта прошлого года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.