МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Правительство России суммарно увеличило на 1,9 триллиона рублей лимиты выдачи ипотеки по основным госпрограммам, следует из постановления кабмина. Банки приостановили выдачу новых кредитов по программе "Сельская ипотека"

Согласно документу, лимит выдачи по ипотеке для семей увеличен с 3,1 триллиона рублей до 3,4 триллиона рублей, по дальневосточной ипотеке — с 450 миллиардов рублей до 1,3 триллиона рублей, по льготной ипотеке на новостройки — с 4,5 триллиона рублей до 5 триллионов рублей, по ипотеке для IТ-специалистов — с 240 миллиардов рублей до 500 миллиардов рублей.

Из всех действующих в настоящее время в России федеральных льготных ипотечных программ наиболее распространенной является госипотека на жилье в новостройках, ставка по ней — не более 8% годовых. Ставка по семейной ипотеке составляет 6%, дальневосточной — 2%, льготную ипотеку для IТ-специалистов можно оформить под 5%.

Ранее в августе девелоперы отметили, что ожидают краткосрочного всплеска спроса на новостройки после увеличения ключевой ставки Банка России до 12%.