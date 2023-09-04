2023-09-04T14:55:42+03:00
2023-09-04T14:55:42+03:00
2023-09-04T14:55:42+03:00
2023
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Правительство увеличило лимиты выдачи ипотеки с господдержкой
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Правительство России суммарно увеличило на 1,9 триллиона рублей лимиты выдачи ипотеки по основным госпрограммам, следует из постановления кабмина. Согласно... ПРАЙМ, 04.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Правительство России суммарно увеличило на 1,9 триллиона рублей лимиты выдачи ипотеки по основным госпрограммам, следует из постановления кабмина.
Согласно документу, лимит выдачи по ипотеке для семей увеличен с 3,1 триллиона рублей до 3,4 триллиона рублей, по дальневосточной ипотеке — с 450 миллиардов рублей до 1,3 триллиона рублей, по льготной ипотеке на новостройки — с 4,5 триллиона рублей до 5 триллионов рублей, по ипотеке для IТ-специалистов — с 240 миллиардов рублей до 500 миллиардов рублей.
Из всех действующих в настоящее время в России федеральных льготных ипотечных программ наиболее распространенной является госипотека на жилье в новостройках, ставка по ней — не более 8% годовых. Ставка по семейной ипотеке составляет 6%, дальневосточной — 2%, льготную ипотеку для IТ-специалистов можно оформить под 5%.
Ранее в августе девелоперы отметили, что ожидают краткосрочного всплеска спроса на новостройки после увеличения ключевой ставки Банка России до 12%.