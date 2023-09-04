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2023
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Число квалифицированных инвесторов в России выросло во втором квартале
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Количество квалифицированных инвесторов в России во втором квартале 2023 года достигло 617 тысяч лиц, увеличившись в годовом выражении на 39%, говорится в подготовленном ЦБ РФ... ПРАЙМ, 04.09.2023
банки, финансы, экономика, новости, инвесторы, россия, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Количество квалифицированных инвесторов в России во втором квартале 2023 года достигло 617 тысяч лиц, увеличившись в годовом выражении на 39%, говорится в подготовленном ЦБ РФ обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг.
"Основная часть прироста портфеля наблюдалась у квалифицированных инвесторов, количество которых во втором квартале 2023 года достигло 617 тысяч лиц (+5% квартал к кварталу и +39% год к году). Это привело к росту концентрации активов физических лиц: по итогам квартала квалифицированные инвесторы, доля которых не превышала 1,8% от общего числа клиентов, владели 73% активов (кварталом ранее – 1,8% и 69% соответственно)", — говорится в обзоре.
Также сохранялась региональная концентрация: на Москву и Московскую область приходилось 17% от общего количества клиентов – физических лиц и 53% от общего объема их активов. В этих регионах сосредоточена большая часть квалифицированных инвесторов (38%).
По итогам первого квартала 2023 года количество квалифицированных инвесторов составляло 586 тысяч лиц.