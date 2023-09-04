МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Число активных инвесторов выросло во втором квартале впервые за последний год – до 3,6 миллиона человек, количество брокерских счетов россиян за второй квартал выросло на 7%, до 33 миллионов, следует из обзора ключевых показателей отдельных профессиональных участников рынка ценных бумаг, подготовленного ЦБ России. ЦБ назвал десять регионов с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО

"Во втором квартале… впервые за последний год увеличилась доля активных инвесторов, которые за месяц совершили хотя бы одну сделку — до 3,6 миллиона человек. На это повлияли увеличение доходов населения, рост фондового рынка в ожидании дивидендных выплат и повышение доходностей облигаций", — сообщает ЦБ РФ.

Отмечается, что темпы роста числа клиентов на брокерском обслуживании во втором квартале оставались сдержанными. "Суммарное количество клиентов (по всем участникам, включая повторные счета у разных брокеров) по итогам квартала выросло до 33 миллионов (+7% квартал к кварталу и +30% год к году). При этом, по данным Московской биржи, число физических лиц, имеющих брокерские счета, с уникальными паспортными данными выросло до 25,95 миллиона (+6% квартал к кварталу и + 27% год к году) и составило 34% экономически активного населения страны", — говорится в сообщении.

Активность клиентов крупнейших профучастников – кредитных организаций была максимальной за последний год благодаря возросшему интересу граждан к российскому фондовому рынку, подчеркнули в регуляторе. Там пояснили, что основными причинами такого интереса выступали рост фондового индекса в ожидании высоких дивидендов крупных эмитентов, ослабление рубля и возросшие инфляционные ожидания. Доля розничных инвесторов на рынке акций остается высокой – около 80%".