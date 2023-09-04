ЦБ: число активных инвесторов выросло во II квартале до 3,6 миллиона
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Число активных инвесторов выросло во втором квартале впервые за последний год – до 3,6 миллиона человек, количество брокерских счетов россиян за второй квартал выросло на 7%, до 33 миллионов, следует из обзора ключевых показателей отдельных профессиональных участников рынка ценных бумаг, подготовленного ЦБ России.
"Во втором квартале… впервые за последний год увеличилась доля активных инвесторов, которые за месяц совершили хотя бы одну сделку — до 3,6 миллиона человек. На это повлияли увеличение доходов населения, рост фондового рынка в ожидании дивидендных выплат и повышение доходностей облигаций", — сообщает ЦБ РФ.
Отмечается, что темпы роста числа клиентов на брокерском обслуживании во втором квартале оставались сдержанными. "Суммарное количество клиентов (по всем участникам, включая повторные счета у разных брокеров) по итогам квартала выросло до 33 миллионов (+7% квартал к кварталу и +30% год к году). При этом, по данным Московской биржи, число физических лиц, имеющих брокерские счета, с уникальными паспортными данными выросло до 25,95 миллиона (+6% квартал к кварталу и + 27% год к году) и составило 34% экономически активного населения страны", — говорится в сообщении.
Активность клиентов крупнейших профучастников – кредитных организаций была максимальной за последний год благодаря возросшему интересу граждан к российскому фондовому рынку, подчеркнули в регуляторе. Там пояснили, что основными причинами такого интереса выступали рост фондового индекса в ожидании высоких дивидендов крупных эмитентов, ослабление рубля и возросшие инфляционные ожидания. Доля розничных инвесторов на рынке акций остается высокой – около 80%".
https://1prime.ru/banks/20230904/841652394.html