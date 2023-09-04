МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Сбербанк подал на регистрацию новый товарный знак с обозначением слова "банк" на китайском языке, следует из соответствующей заявки. Сбербанк подал в арбитражный суд Москвы иск к канадскому банку CIBC

Мы подали на регистрацию товарный знак с потенциальной перспективой взаимодействия с китайской аудиторией в приграничном с КНР регионе. На данный момент поданное на регистрацию обозначение не используется, вывески размещаются в стандартном формате", — прокомментировали в пресс-службе кредитной организации.

Банк 30 августа подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Сбер银行". Иероглифы обозначают слово "банк".

С Китаем граничат Республика Алтай, Забайкальский, Хабаровский и Приморский края, а также Амурская и Еврейская автономная области.

Сейчас у Сбербанка в Китае работает представительство. Ранее в мае первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин говорил, что Сбербанк ожидает открытия своего филиала в Китае до конца текущего года. В начале июля он уточнял, что Сбербанк будет развивать международный бизнес, но не будет иметь дочерних банков, для работы на международных рынках есть другие форматы.