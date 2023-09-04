2023-09-04T18:42:00+03:00
2023-09-04T18:49:52+03:00
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Сбербанк зарегистрирует товарный знак на китайском языке
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Сбербанк подал на регистрацию новый товарный знак с обозначением слова "банк" на китайском языке, следует из соответствующей заявки. " Мы подали на регистрацию товарный знак с... ПРАЙМ, 04.09.2023
банки, финансы, новости, россия, сбербанк, товарный знак, китайский язык
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Сбербанк подал на регистрацию новый товарный знак с обозначением слова "банк" на китайском языке, следует из соответствующей заявки. "
Мы подали на регистрацию товарный знак с потенциальной перспективой взаимодействия с китайской аудиторией в приграничном с КНР регионе. На данный момент поданное на регистрацию обозначение не используется, вывески размещаются в стандартном формате", — прокомментировали в пресс-службе кредитной организации.
Банк 30 августа подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Сбер银行". Иероглифы обозначают слово "банк".
С Китаем граничат Республика Алтай, Забайкальский, Хабаровский и Приморский края, а также Амурская и Еврейская автономная области.
Сейчас у Сбербанка в Китае работает представительство. Ранее в мае первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин говорил, что Сбербанк ожидает открытия своего филиала в Китае до конца текущего года. В начале июля он уточнял, что Сбербанк будет развивать международный бизнес, но не будет иметь дочерних банков, для работы на международных рынках есть другие форматы.