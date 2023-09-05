МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Главный экономист Европейского центрального банка предупредил о грядущем периоде высокой неопределенности, несмотря на обнадеживающие сигналы о том, что базовая инфляция начинает замедляться. ЕЦБ может повысить ключевую ставку выше рыночных ожиданий, указал аналитик

"Мы просто обязаны подчеркнуть фактор неопределенности", — сказал Филип Лейн в интервью онлайновому изданию The Currency, повторив посыл президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая в выступлении в Джексон-Хоул призвала коллег к "смирению" в оценке собственных способностей к прогнозированию.

Хотя надежды на отступление инфляции в еврозоне от исторически высоких уровней оправдались, процесс возвращения ее к определенному ЕЦБ целевому уровню 2% может занять много лет и будет сопряжен со значительной неопределенностью, отметил Лейн.

"Что касается поиска сигналов о динамике и сигналов об изменении направления, я бы хотел подчеркнуть тот факт, что некоторое замедление роста цен на товары и услуги уже произошло, и это нельзя не приветствовать", — добавил он.