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ЕЦБ предупредил о грядущей неопределенности
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Главный экономист Европейского центрального банка предупредил о грядущем периоде высокой неопределенности, несмотря на обнадеживающие сигналы о том, что базовая инфляция начинает... ПРАЙМ, 05.09.2023
авто, банки, финансы, бизнес, экономика, новости, россия, ецб, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Главный экономист Европейского центрального банка предупредил о грядущем периоде высокой неопределенности, несмотря на обнадеживающие сигналы о том, что базовая инфляция начинает замедляться.
"Мы просто обязаны подчеркнуть фактор неопределенности", — сказал Филип Лейн в интервью онлайновому изданию The Currency, повторив посыл президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая в выступлении в Джексон-Хоул призвала коллег к "смирению" в оценке собственных способностей к прогнозированию.
Хотя надежды на отступление инфляции в еврозоне от исторически высоких уровней оправдались, процесс возвращения ее к определенному ЕЦБ целевому уровню 2% может занять много лет и будет сопряжен со значительной неопределенностью, отметил Лейн.
"Что касается поиска сигналов о динамике и сигналов об изменении направления, я бы хотел подчеркнуть тот факт, что некоторое замедление роста цен на товары и услуги уже произошло, и это нельзя не приветствовать", — добавил он.