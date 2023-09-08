МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. ВТБ запустил для состоятельных клиентов сервис по обратному выкупу золота, которое приобреталось и оставлялось на хранении в банке, сообщила пресс-служба кредитной организации. ВТБ отменяет лимиты по наличным для карт других банков в своих банкоматах

"ВТБ запустил для состоятельных клиентов сервис по обратному выкупу золота. Инвесторы смогут реализовать физические слитки в случае, если приобрели их и оставили на хранении в ВТБ. Стоимость золота рассчитывается по котировкам банка на момент сделки в рублях", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день портфель золотых слитков, оставленных на хранении в ВТБ, превысил 66 миллиардов рублей. С начала года его объем увеличился на 40%. Всего с момента старта продаж инвестиционного золота в марте 2022 года банк реализовал слитков общей массой 48,2 тонны, по сравнению с началом января продажи в августе выросли в 1,5 раза. Средний объем сделки достиг 16 килограммов.

Накануне Альфа-банк сообщил, что предложил своим состоятельным клиентам (участникам А-Клуба) сервис по обратному выкупу золотых слитков, которые были размещены на ответственное хранение в банке.