ТОКИО, 8 сен — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире банковских и финансовых организаций, британо-гонконгская банковская группа HSBC, с 27 октября приостановит услугу перевода денег для своих корпоративных клиентов, если они затрагивают Россию, а также Белоруссию, в свете введенных Западом санкций, пишет японское издание "Никкэй". Биржи АТР снижаются после пересмотра в меньшую сторону динамики ВВП Японии

По данным источников газеты, в прошлом месяце HSBC уведомил своих корпоративных клиентов о том, что в связи с "осложнившейся нормативно-правовой средой" приостановит денежные переводы в Россию и Белоруссию и из этих стран начиная с 27 октября. Решение, согласно документу, с которым ознакомилось издание, призвано "минимизировать доступ к услугам для России и Белоруссии, даже если подобная деятельность разрешена в рамках применяемых законов и норм".

Представители HSBC Bank также заявили газете, что услуга таких переводов для корпоративных клиентов "будет ограничена".

"Хотя HSBC предпринимало различные шаги для соблюдения действующих регулятивных обязательств, стало чрезвычайно затруднительно внедрять столь сложные ограничения по всему миру", — цитирует "Никкэй" слова представителя банка.

В свою очередь один из опрошенных изданием представителей бизнес-кругов, которые ведут дела с компаниями в России, скептически воспринял такое решение, подчеркнув, что подобные действия "лишь подтолкнут российские компании куда-то еще и будут иметь дальнейший негативный эффект на образ Гонконга как мирового бизнес-хаба".

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).