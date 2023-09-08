МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. "ВТБ Мои Инвестиции" и "Открытие брокер" начали подготовку к интеграции клиентов "Открытие брокер" в ВТБ, которая должна завершиться в январе 2024 года: на российском рынке такое слияние брокеров происходит впервые, миграция клиентов планируется бесшовной, следует из сообщения "ВТБ Мои Инвестиции".

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"ВТБ (брокер "ВТБ Мои Инвестиции") и "Открытие брокер" начали подготовку к интеграции клиентов "Открытие Брокер" в ВТБ. Ее планируется завершить в январе 2024 года. Для максимального комфорта клиентов миграция планируется "бесшовной". В случае получения согласия клиентов "Открытие брокер" перевод произойдет автоматически. Гарантами сохранности активов выступают ВТБ и "Открытие брокер". Активы переводятся в российской депозитарной инфраструктуре", — говорится в сообщении.

Интеграция состоит из нескольких этапов. Вначале будет публикация изменений в регламент и предоставление клиентам "Открытие брокер" подробной информации об этом. До конца года компания направит им предложение о переводе в ВТБ. В случае согласия дополнительные действия предпринимать не нужно. Перевод активов будет организован в конце декабря. Завершить перевод планируется в январе 2024 года, тогда у клиентов появится возможность торговать и распоряжаться активами на брокерском счете ВТБ, поясняют в "ВТБ Мои Инвестиции".

"Ключевой принцип, которого мы будем придерживаться в ходе интеграции – сохранить или улучшить инвестиционные условия брокерского обслуживания. Совместно с "Открытие брокер" мы разработали тарифы, которые позволят обеспечить аналогичные условия для пришедших к нам инвесторов", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрея Яцкова.

"На каждом этапе интеграции мы будем сопровождать клиентов, держать в курсе дальнейших шагов. Чтобы перевод прошел практически незаметно для инвесторов, мы уже провели большую работу по синхронизации внутренних IT-систем ВТБ и "Открытие брокер". Отмечу, что на российском рынке такая интеграция брокеров произойдет впервые", – отметил руководитель "Открытие брокер" Александр Дубров, чьи слова цитируются в релизе.

ЦБ и ВТБ 22 декабря заключили договор о продаже банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. Из этой суммы деньгами должно быть выплачено 233,1 миллиарда рублей и облигациями федерального займа — 106,9 миллиарда рублей.