2023-09-08T14:15:50+03:00
2023-09-08T14:15:50+03:00
2023-09-08T14:15:50+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230908/841694333.html
Ситибанк объявил о закрытии Уральского и Приволжского филиалов
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ситибанк в рамках планового сворачивания бизнеса в России объявил о закрытии Уральского и Приволжского филиалов, об этом кредитная организация сообщила на своем сайте... ПРАЙМ, 08.09.2023
банки, финансы, новости, россия, ситибанк, филиалы иностранных банков
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/07/837060754.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/07/837060754.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/07/837060751.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/07/837060751.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/07/837060748.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/07/837060748.jpg
https://1prime.ru/banks/20230904/841646841.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Ситибанк в рамках планового сворачивания бизнеса в России объявил о закрытии Уральского и Приволжского филиалов, об этом кредитная организация сообщила на своем сайте.
"Информируем вас о планируемом закрытии Уральского и Приволжского филиалов АО КБ "Ситибанк", включая обслуживание в банкоматах. Это связано с решением Citi, объявленным в августе 2022 года, о сворачивании розничного бизнеса в России", — сообщил банк.
Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта прошлого года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.