МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Ситибанк в рамках планового сворачивания бизнеса в России объявил о закрытии Уральского и Приволжского филиалов, об этом кредитная организация сообщила на своем сайте. Ситибанк прекратит работу своей сети банкоматов в России

"Информируем вас о планируемом закрытии Уральского и Приволжского филиалов АО КБ "Ситибанк", включая обслуживание в банкоматах. Это связано с решением Citi, объявленным в августе 2022 года, о сворачивании розничного бизнеса в России", — сообщил банк.

Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта прошлого года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.