2023-09-08T17:26:59+03:00
2023-09-08T17:26:59+03:00
2023-09-08T17:26:59+03:00
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Райффайзенбанк хочет зарегистрировать лого "R Банк"
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Райффайзенбанк подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию товарного знака "R Банк", следует из материалов ведомства. РИА Новости направило... ПРАЙМ, 08.09.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, райффайзенбанк, товарный знак
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Райффайзенбанк подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию товарного знака "R Банк", следует из материалов ведомства.
РИА Новости направило запрос в Райффайзенбанк с просьбой прокомментировать, для каких целей будет использован новый логотип.
Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года.
Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала. В мае головной австрийский банк уже закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в стране.