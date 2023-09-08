МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Райффайзенбанк подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию товарного знака "R Банк", следует из материалов ведомства. Райффайзенбанк с сентября вводит комиссию на входящие переводы в долларах

РИА Новости направило запрос в Райффайзенбанк с просьбой прокомментировать, для каких целей будет использован новый логотип.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года.

Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала. В мае головной австрийский банк уже закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в стране.