МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. России следует ввести такой же порог на переводы рублей физическими лицами за границу, как и на валюту — в 100 миллионов рублей в месяц, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Брокеры ВТБ и банка "Открытие" готовятся к слиянию к 2024 году

"Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на 1 миллион долларов в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть, например", — заявил банкир в интервью РБК.

"Можно сделать порог 100 миллионов — такой же, как на валюту", — ответил Костин на вопрос, какой порог на вывод рублей можно сделать.

Костин думает, что Центральный банк рассматривает такую меру наряду с другими опциями. "ЦБ уже поднял ставку ключевую и поднимет, может быть, еще раз. Эти меры должны повлиять (на рубль – ред.) — не повлияют, уверен, будут найдены другие меры", — отметил банкир.

В конце марта Банк России продлил еще на полгода, до 30 сентября, ограничения на перевод средств за рубеж, согласно которым граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

Также Костин заявил, что реальная единая валюта стран БРИКС в ближайшем будущем не появится, может возникнуть расчетная единица, которую можно использовать, например, для пересчета курсов.

"Я считаю, реальная единая валюта, скажем, стран БРИКС в ближайшем будущем не появится. Может, только как расчетная единица. Но расчетные единицы никогда не становились валютами для реальных платежей, (их можно использовать — ред.) для пересчета курсов, например. А вот двусторонние платежи с использованием новой инфраструктуры финансовой, которая позволяла бы закрыть это от ненужных глаз, это возможно", — заявил он в интервью РБК.

Сегодня расчеты в национальных валютах ограничивает наличие SWIFT, потому что хоть валюты и национальные, системы передачи данных — только западные, пояснил банкир. При этом заместить SWIFT технически легко — у всех стран есть свои системы передачи финансовых сообщений: в России, Китае, Индии, у государств арабского мира. По его словам, странам "нужно сесть, договориться и создать единую открытую систему".

"Я думаю, что нам, прежде всего, нужно с Китаем этот вопрос решить. Если Россия и Китай начнут, то дальше обязательно присоединятся и арабские страны, и государства Южной Америки, и Юго-Восточной Азии. Мы ведем с ними разговоры, они готовы. Я уверен, что не попрут американцы против, если сформируется достаточно мощная группа арабских стран плюс Китай, Россия, Индия", — добавил Костин.

Вместе с тем Костин отмети, что капитализировать Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) должно государство, а не ВТБ, в целом в течение пяти-семи лет в отрасль нужно вложить до 1 триллиона рублей.

В начале августа президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным, на которой сообщил, что поддерживает передачу банку ОСК. Банк ВТБ получит 100% акций АО "Объединенная судостроительная корпорация" в доверительное управление сроком на пять лет. Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в свою очередь заявлял, что рассчитывает, что под управлением ВТБ судостроительная корпорация выйдет на прибыль, в том числе за счет привлечения внебюджетного финансирования.

"Наш подход, который получил поддержку президента, — взять ответственность за всю эту отрасль, но государство должно капитализировать компанию, закрыв старые дыры. Это не должно делаться за счет банка… за свой счет решать проблемы, которые были созданы до нас, кормить отрасль за счет акционеров банка мы не будем. Такое понимание у всех, в принципе, есть", — рассказал банкир в интервью РБК.

Объем требуемых средств, по его словам, будет понятен по результатам анализа финансовой деятельности, на который уйдет полгода. "Почему полгода и почему тот аудит, который был сделан раньше, правительство и нас не очень устраивает? Потому что мы поняли, что у ОСК отсутствует единая реальная финансовая отчетность, что она не является достоверной, то есть надо брать каждое предприятие и каждое судно в производстве и смотреть на эффективность этой деятельности", — пояснил Костин.

В дальнейшем, по его словам, ВТБ начнет привлекать инвестиции, искать деньги на развитие. "Я считаю, что за пять-семь лет в эту отрасль нужно вложить от 0,5 до 1 триллиона рублей. Я уверен, что мы создадим эффективную систему, которая будет пользоваться поддержкой государства только на первом этапе. Далее — при правильной работе — нужно выровнять ценовую политику и работать только на рыночных условиях", — сказал он.

При этом Костин указал, что, если потребуется, банк готов кредитовать ОСК. Кроме того, он рассказал, что ВТБ не будет продавать "Балтийский завод", несмотря на то, что на него есть спрос.

"Сходу мы ничего продавать не будем. Когда я был на встрече с президентом и озвучил ему тему приватизации, она у него не вызвала отторжения. Но это точно не задача сегодняшнего дня и даже, может быть, не завтрашнего. Сначала компанию надо построить нормальную, сделать ее эффективной, а потом решать вопросы IPO и прочее", — добавил он.

В то же время Костин сообщил, что чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам 2023 года превысит 400 миллиардов рублей.

"Прогнозы в этом году по прибыли у нас хорошие, год складывается успешно. Наш ориентир по чистой прибыли — 400 миллиардов рублей, но, я думаю, мы в итоге превысим этот уровень и заработаем рекордную прибыль", — сказал банкир в интервью РБК.

В конце августа заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов (в начале сентября набсовет утвердил его в должности первого зампреда правления) сообщал, что группа ВТБ, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, не меняет прогноз по чистой прибыли на 2023 год, по-прежнему ждет ее на рекордном уровне 400 миллиардов рублей.

Пьянов отметил при этом, что решение ЦБ поднять ключевую ставку на внеочередном заседании "немножко подрезало" ожидания, что чистая прибыль группы ВТБ по итогам 2023 года может несколько превысить 400 миллиардов рублей.

В конце июля он говорил, что группа ВТБ рассчитывает получить около 400 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО за 2023 год или, возможно, чуть выше.

За 2022 год группа ВТБ получила убыток по МСФО в 613 миллиардов рублей. За 2021 год ВТБ получил рекордную чистую прибыль в размере 327,4 миллиарда рублей, что в 4,3 раза больше результата 2020 года.

При этом Костин отметил, что выплата дивидендов ВТБ не откладывается на пять лет, несмотря на необходимость в течение этого времени влить в капитал банка до 1 триллиона рублей, выплаты возобновить планируется раньше, но за 2023 год их, скорее всего, не будет.

"По дивидендам за 2023 год, я думаю, что выплат, скорее всего, не будет", — сказал он в интервью РБК.

По словам банкира, на ближайшие пять лет ВТБ требуется до 1 триллиона рублей в капитал вложить, чтобы выполнить нормативы с учетом надбавок. "Плюс еще развитие банка — закладываем среднерыночный рост, и понятно, что это требует капитала. Есть над чем работать", — добавил он.

"Нет, дивиденды мы планируем возобновить раньше. В каком объеме — посмотрим", — ответил Костин на вопрос, откладывается ли на пять лет возврат к выплате дивидендов в связи с вливаниями капитала.

Банкир также рассказал, что ВТБ планирует в 2024 году возобновить платежи по рублевым бессрочным субордам в российской инфраструктуре. "Суборды в форме еврооблигаций до конца года обменяем на замещающие субординированные облигации в рублях для дружественных держателей и также возобновим по ним выплаты купона с 2024 года", — отметил глава банка.

По итогам 2023 года ВТБ прогнозирует рекордную чистую прибыль по МСФО в размере 400 миллиардов рублей.