МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. В Мьянме ожидают, что уже с октября в стране начнут принимать карты российской платежной системы "Мир", заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо. Система "Мир" объяснила, чем клиентам выгодно отложенное списание средств

"Есть прогресс по этому вопросу. Мы надеемся, что карты "Мир" начнут принимать в Мьянме начиная с октября. Есть соглашение между Центробанком и шестью коммерческими банками", — сказал он в кулуарах ВЭФ-2023.

Также министр сообщил, что Мьянма заключит на полях Восточного экономического форума соглашение с российскими партнерами о туризме.

"В этом году на ВЭФ мы будем заключать соглашение о туризме, которое, надеемся, позволит нарастить туристические обмены", — сказал Кан Зо в кулуарах ВЭФ-2023.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.