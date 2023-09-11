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В Мьянме начнут принимать карты "Мир"
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В Мьянме ожидают, что уже с октября в стране начнут принимать карты российской платежной системы "Мир", заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы... ПРАЙМ, 11.09.2023
новости, банки, финансы, экономика, мировая экономика, мьянма, карты "мир"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. В Мьянме ожидают, что уже с октября в стране начнут принимать карты российской платежной системы "Мир", заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо.
"Есть прогресс по этому вопросу. Мы надеемся, что карты "Мир" начнут принимать в Мьянме начиная с октября. Есть соглашение между Центробанком и шестью коммерческими банками", — сказал он в кулуарах ВЭФ-2023.
Также министр сообщил, что Мьянма заключит на полях Восточного экономического форума соглашение с российскими партнерами о туризме.
"В этом году на ВЭФ мы будем заключать соглашение о туризме, которое, надеемся, позволит нарастить туристические обмены", — сказал Кан Зо в кулуарах ВЭФ-2023.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.