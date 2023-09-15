МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Центробанк на заседании в пятницу вновь повысил ключевую ставку, однако участники рынка предвидели такой сценарий, и решение регулятора вряд ли существенно отразится на предложениях вкладов и кредитов: по сберегательным продуктам рост ставок будет небольшим, а по кредитам — изменения сейчас маловероятны, отмечают опрошенные РИА Новости банки, а также эксперт. Набиуллина назвала влияние повышения ставки ЦБ на ОФЗ

Многие кредитные организации в вопросе ставок возьмут пока выжидательную позицию и последят за конкурентами. "В "Московском кредитном банке" решение о размере розничных ставок принимается с учетом рыночной конъюнктуры и потребностей клиентов. Сейчас мы оцениваем ситуацию для дальнейшего формирования продуктового предложения", — отметили в кредитной организации. Аналогичный план действий — у РНКБ, "Хоум банка", банка "Русский стандарт". Уже поднял ставки по вкладам Альфа-банк.

"Мы не ожидаем дальнейшего существенного роста ставок по вкладам и кредитам в ответ на увеличение ключевой ставки на 1 процентный пункт, поскольку оно во многом уже было заложено в недавнее повышение ставок банками", — сообщил руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов "Почта банка" Геннадий Чаусов.

Потенциал увеличения ставок по кредитам, по его мнению, на текущий момент почти исчерпан, так как дальнейшее их повышение может затормозить розничное кредитование. При этом Чаусов предполагает, что в краткосрочной перспективе рынок может отреагировать небольшим увеличением ставок по накопительным и сейф-счетам, поскольку ставки по ним более гибкие к изменениям на рынке.

Нашлись и те, кто всё же запланировал рост ставок по вкладам в ближайшее время. На следующей неделе банк "Дом. РФ" планирует повышение ставки по линейке депозитов для физических лиц. Абсолют-банк допускает, что ставки будут пересмотрены в течение недели-двух. АТБ обещает, что увеличение будет, но на сколько и когда — пока не обозначил. Росбанк будет изучать предложения конкурентов, но анонсировал, что выйдет с новым предложением для всей линейки вкладов и накопительных счетов.

"Ждем умеренную реакцию банков на решение ЦБ повысить ключевую ставку до 13%. Вероятно, решение о повышении ставок по кредитам и вкладам будет отложено", — резюмирует эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.