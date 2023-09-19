МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Объем покупок по картам в России по итогам 2023 года, по оценке ВТБ, приблизится к 50 триллионам рублей и станет рекордным за всю историю безналичных платежей в стране, сообщает пресс-служба банка. Сбербанк решил увеличить срок действия банковских карт

"По оценке ВТБ, в 2023 году объем розничного POS-оборота в России приблизится к 50 триллионам рублей и станет рекордным за всю историю безналичных платежей нашего рынка. Он на 6% превысит значения 2022 года и на 13% – 2021 года", — говорится в сообщении.

По итогам первого полугодия объем безналичных покупок в России вырос до 23,7 триллиона рублей, а во втором может превысить это значение на 9% и достичь 25,8 триллиона рублей. Наиболее активным периодом для транзакций традиционно станет четвертый квартал: по оценке банка, в октябре-декабре этого года россияне совершат покупки по картам на 13,4 триллиона рублей, что окажется на 8% выше значений третьего квартала (12,4 триллиона рублей).

По мнению руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислава Яныкина, это доказывает, что транзакционная активность розничных потребителей полностью восстановилась, и уход зарубежных платежных систем и Pay-сервисов с российского рынка уже во многом нивелирован.

"За последние пять лет доля безналичной оплаты выросла на треть. Сегодня, по нашей оценке, россияне проводят по картам более 80% покупок. Еще пандемия изменила модель поведения потребителей и активизировала развитие и цифровизацию ритейла, особенно маркетплейсов. Более частыми стали и крупные чеки – владельцы карт совершают по ним не только мелкие, но и дорогостоящие покупки, в том числе машины или объекты недвижимости", — рассказал Яныкин.